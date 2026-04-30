In Liguria, il 90% delle strutture ricettive sono già prenotate per il ponte del primo maggio. La regione si posiziona come seconda meta nazionale, dopo il Veneto, per i flussi turistici di questo periodo. Numeri che testimoniano un'alta affluenza di visitatori e un incremento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti. Le località più richieste sono quelle di mare e le principali città turistiche della regione.

?? Cosa sapere Il 90% delle strutture in Liguria risulta prenotato per il ponte del primo maggio. La regione si conferma seconda meta nazionale dopo il Veneto per flussi turistici. Il 90% delle strutture ricettive in Liguria ha già registrato prenotazioni per il ponte del Primo Maggio, con punte che toccano il 95% in alcune località, confermando un flusso turistico massiccio verso la regione. Mentre le strade si preparano ad accogliere i viaggiatori, i dati indicano una tendenza chiara: gli itali .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria in festa: il 90% delle strutture è già pieno per il 1° maggio

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