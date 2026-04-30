Primo Maggio la Riviera fa il pieno | e già volano le prenotazioni estive

Nella Riviera romagnola, le presenze turistiche durante il Primo Maggio registrano un aumento rispetto agli anni precedenti, con un incremento delle prenotazioni che si fa già sentire per la stagione estiva. Gli operatori del settore osservano con attenzione questi segnali, anche se mantengono un atteggiamento cauto, senza lasciarsi andare a dichiarazioni troppo ottimistiche. I dati preliminari indicano un avvio positivo per la stagione, con numeri che fanno sperare in un buon afflusso di visitatori.

Rimini, 30 aprile 2026 – Le pre senze turistiche decollano nella riviera romagnola. Come sempre l’albergatore non è avvezzo a facili entusiasmi, ma i primi numeri offrono più di un sorriso. “Se guardiamo a quello che sta accadendo nella sola Rimini – premette Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – vediamo che in maggio abbiamo un aumento di prenotazioni, rispetto al medesimo periodo di un anno fa, del 22%. Mi sono confrontato con gli esperti della piattaforma HBenchmark e a quanto pare aumenti così evidenti non si registrano in altre località balneari”. 05-04-2025 Rimini - Mare spiaggia bagnanti primo sole abbronzatura - riviera romagnola - bagnino bagnini al lavoro Sulla Riviera è già piena corsa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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