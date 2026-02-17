Il puzzle delle Case di Comunità già pronte 13 strutture su 17 | Il 90% al traguardo per marzo
Le autorità di Vimercate hanno annunciato che, tra le diciassette Case di Comunità programmate, tredici sono già operative. La causa è la rapida conclusione dei lavori di ristrutturazione e allestimento. A breve, altre tre strutture saranno completate, portando quasi al completamento del progetto entro il mese di marzo.
Vimercate (Monza e Brianza) – Delle diciassette Case della Comunità previste «tredici sono già attive», il 90 per cento sarà pronto entro marzo. Monza zoppica: «È la più in ritardo». Rush finale per Asst Brianza, che fa il punto sui nuovi presidi - un investimento che supera i 25 milioni finanziato dal Pnrr - incaricati di riscrivere la storia delle cure sul territorio, dopo il tramonto del modello ospedale centrico. «Tre sono già hub – dice Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale della Asst Brianza –. Rispettano cioè i criteri di legge: aperte 24 ore su 24, Vimercate, Macherio e Lentate». E altre due lo saranno presto: Limbiate e Brugherio, «sulla quale abbiamo registrato ritardi dovuti alla posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Oculistica a Licata e Case di comunità pronte a Canicattì, Casteltermini e Ravanusa
Presso il San Giacomo d'Altopasso di Licata sono disponibili servizi di oculistica, garantendo attenzione e competenza nel settore.
