Era l' incubo dei corrieri tre volte con lo stesso schema e il medesimo finale

Un uomo di 42 anni di Torre Annunziata ha messo in atto tre tentativi con lo stesso schema lungo corso Italia, tutti con lo stesso risultato. I corrieri coinvolti sono stati vittime di questa sequenza ripetuta, che non si trattava di semplici distrazioni. La serie di episodi si è conclusa con il medesimo esito in ogni occasione, creando un modello riconoscibile di azione.

Non sarebbe stata una semplice distrazione quella dei corrieri di corso Italia, ma una vera e propria “tentazione a portata di mano” per un 42enne originario di Torre Annunziata. Era il primo settembre dello scorso anno quando l'uomo ha approfittato di un furgone parcheggiato e con il portellone aperto per sfilare un portafogli: troppo facile, ma i carabinieri sono arrivati in tempo e lo hanno fermato. Dopo il direttissimo, torna subito libero. Dieci giorni più tardi la scena si ripete: 11 settembre, sempre corso Italia, altro furgone lasciato aperto e un altro corriere troppo impegnato per accorgersi del furto. Un déjà-vu per i militari della compagnia di Sorrento che, ancora una volta, lo arrestano sul fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne

Mastantuono ripete lo stesso schema2026-03-05 01:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: “Non ho avuto i miei primi sei mesi...

Una raccolta di contenuti su Era l'incubo dei corrieri tre volte con....

Temi più discussi: Era diventato l’incubo dei commercianti, nuova condanna per il Lupin del Salento; L'incubo dei passaggi a livello: a Villanova si perdono 1.000 ore all'anno in coda; Torna l’incubo dei finestrini spaccati: furto da 4mila euro; Albuzzano, era l’incubo del vicino di casa: 21enne allontanato dal giudice.

Sorrento. Terzo arresto per l’incubo dei corrieriEra diventato l’incubo dei corrieri che effettuavano consegne a Sorrento. Tre colpi messi a segno con lo stesso schema e sempre il medesimo finale: terzo arresto dei carabinieri per un 42enne. sorrentopress.it

Era diventato l’incubo dei commercianti, nuova condanna per il Lupin del SalentoÈ di otto anni e otto mesi di reclusione la condanna inflitta oggi al 43enne finito più volte nei guai per furti ai danni di attività commerciali ... lecceprima.it

Ambrosini predica calma su Camarda: "Alla sua età Pio Esposito era ancora in Primavera" x.com

La cantante era bloccata a Dubai a causa del conflitto: "Continuiamo a sentire i missili sulla testa, sono terrorizzata" aveva raccontato - facebook.com facebook