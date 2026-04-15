Un arbitro ha commesso un errore durante una partita, impostando erroneamente il navigatore e finendo in uno stadio diverso, a circa 230 chilometri di distanza. La vicenda è stata raccontata nel programma Domeniche Bestiali, che si occupa di situazioni curiose e strane. Nel frattempo, il filosofo francese Bergson aveva studiato il concetto di tempo, distinguendo tra quello scientifico e quello della vita, anche se non ha potuto approfondire quello delle Domeniche Bestiali.

Bergson, filosofo francese, si è occupato nei suoi studi del tempo: esiste quello della scienza, quello della vita e, se avesse avuto più tempo, avrebbe scoperto anche quello delle Domeniche Bestiali. Un tempo inevitabilmente lento anche quando bisogna andare veloci, che la burocrazia è sempre in agguato. Un tempo che hanno introdotto artificialmente (il terzo) che però non sempre porta i risultati sperati. Un tempo che può diventare strumento di punizione per chi non si impegna troppo e che può diventare un viaggio non solo nei luoghi, ma anche in se stessi.tipo Quelo, con “la risposta è dentro di te, epperò è sbagliata”. LA RISPOSTA...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’arbitro sbaglia a impostare il navigatore: si ritrova in un altro stadio a 230 chilometri di distanza | Domeniche Bestiali

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