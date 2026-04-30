Licenza annullata a una sala slot di Viterbo | Troppo vicina a una già esistente

Una sala slot di Viterbo ha visto annullata la sua licenza perché si trova troppo vicina a un'altra già esistente. Secondo le autorità, non si trattava di un semplice subentro, ma di un’attività nuova, quindi era necessario controllare la distanza dai luoghi sensibili. La decisione è stata presa sulla base delle normative che regolano la vicinanza tra esercizi di gioco e aree considerate di particolare rilevanza.

“Non si tratta di subentro ma dell'avvio di una nuova attività e per questo andava verificata la distanza da luoghi sensibili”. Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha annullato la licenza di una sala da gioco con video lottery a Viterbo, accogliendo parzialmente il ricorso di un'altra società.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sala scommesse a Napoli, licenza annullata. Il Tar Campania: “Troppo vicina ad una chiesa”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’annullamento della... Sala scommesse troppo vicina alla chiesa: salta la licenzaLa licenza a una sala scommesse di Napoli è stata annullata: il Tar Campania ha confermato la revoca disposta dalla questura per un esercizio in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il TAR Lazio annulla la licenza di una sala VLT di Viterbo: decisiva l’assenza di continuità aziendale; Sala slot a Viterbo, Tar Lazio annulla licenza: È una nuova attività, verificare distanze minime; Disputa fra due sale gioco, Tar Lazio annulla licenza della Questura; Licenze VLT annullate a Viterbo: il TAR impone verifica distanze. Sala scommesse a Napoli, licenza annullata. Il Tar Campania: "Troppo vicina ad una chiesa, 123 metri invece di 250" ROMA - Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’annullamento della licenza - rilas - facebook.com facebook – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato l’annullamento della licenza per attività di raccolta scommesse emessa dalla Questura di Napoli nei confronti di un esercizio del capoluogo. #chiesa #licenza #napoli #salascommesse #t x.com