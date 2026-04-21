Sala scommesse troppo vicina alla chiesa | salta la licenza

Una sala scommesse a Napoli ha perso la sua licenza dopo che il Tar Campania ha confermato la revoca decisa dalla questura. La struttura si trovava in via Consalvo, a pochi metri da una chiesa. La decisione riguarda il rispetto delle norme di distanza tra attività di gioco e luoghi di culto. La revoca della licenza è stata ufficializzata in seguito a questa valutazione.

La licenza a una sala scommesse di Napoli è stata annullata: il Tar Campania ha confermato la revoca disposta dalla questura per un esercizio in via Consalvo.Il motivo è il luogo in cui si trova il locale, cioè a 123 metri dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, contro i 250 previsti dalla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sala scommesse a Napoli, licenza annullata. Il Tar Campania: “Troppo vicina ad una chiesa”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’annullamento della... Solofra, furto alla sala scommesse: denunciate 5 personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: NEWS - Sala scommesse a Napoli, licenza annullata, il Tar Campania: Troppo vicina ad una chiesa, 123 metri invece di 250. Troppo vicina a una chiesa: Chiudete quella sala slotSoddisfatto a seguito della recente chiusura delle sala slot a Faenza e delle agenzie di scommesse vicino ai luoghi sensibili, di aggregazione e di culto, il Popolo della Famiglia spiega che giungono ... ilrestodelcarlino.it Sala giochi chiusa perché troppo vicina a una scuola, nessun indennizzoModena, 27 dicembre 2025 – Nessun indennizzo per la chiusura della sala giochi che si trova a meno di 500 metri da un luogo sensibile, in questo caso una scuola dell'infanzia. Dopo il Tar ... ilrestodelcarlino.it