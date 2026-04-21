Sala scommesse a Napoli licenza annullata Il Tar Campania | Troppo vicina ad una chiesa

Il Tar Campania ha annullato la licenza di una sala scommesse a Napoli, motivando la decisione con la vicinanza dell’attività a una chiesa. La decisione si basa su un provvedimento della Questura, che aveva confermato la validità del provvedimento di chiusura. La questione riguarda quindi il rispetto delle normative che regolano la distanza tra esercizi di gioco e luoghi di culto. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’ annullamento della licenza – rilasciata a maggio 2023 e revocata ad ottobre dello stesso anno – per l’attività di raccolta scommesse ad un esercizio del capoluogo campano. Come riporta Agipronews, il provvedimento era stato adottato perché – sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Locale a giugno 2023 – l’esercizio (aperto in Via Consalvo) era risultato troppo vicino ad una chiesa, in violazione della legge regionale Campania del 2020 che disciplina le distanze minime tra centri scommesse e luoghi sensibili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sala scommesse a Napoli, licenza annullata. Il Tar Campania: “Troppo vicina ad una chiesa” Notizie correlate Il Tar Campania conferma la revoca della licenza per una sala giochi: “Rischio di infiltrazioni criminali”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania ha confermato la revoca delle licenze per l’installazione di apparecchi Vlt e la raccolta di scommesse in... Il Tar Campania conferma la revoca della licenza di polizia per una sala giochi: “Rischio di infiltrazioni criminali”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Campania ha confermato la revoca delle licenze per l’installazione di apparecchi Vlt e la raccolta di scommesse in...