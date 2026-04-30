In Italia la libertà di stampa continua a peggiorare, secondo l’ultimo rapporto di Reporters sans frontières. Il documento indica che nel 2025 il Paese si trovava al 49° posto nella classifica mondiale, mentre nel 2026 è sceso al 56°. La valutazione si basa su vari indicatori, e il rapporto evidenzia un progressivo deterioramento delle condizioni di libertà nel settore dell’informazione.

La libertà di stampa in Italia è sempre più a rischio. A sostenerlo è l’ultimo rapporto di Reporters sans frontières (Rsf), secondo cui il nostro Paese perde posizioni, scivolando dal 49° posto registrato nel 2025 al 56° nel 2026. Secondo l’Ong con sede a Parigi, “la libertà di stampa in Italia continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, in particolare nel Sud del Paese, ma anche da gruppi estremisti che esercitano violenze”. Nel rapporto si legge inoltre che “i giornalisti denunciano un tentativo da parte della classe politica di ostacolare la libera informazione in materia giudiziaria attraverso una ‘legge bavaglio’, che si aggiunge alle cosiddette procedure bavaglio (Slapp) diffuse nel Paese”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Italia la libertà di stampa è in caduta libera. Secondo Reporters sans frontières il nostro Paese scivola dal 49esimo posto su 100 del 2025, al 56esimo registrato nel 2026

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