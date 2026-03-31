L’Italia ha registrato un ulteriore calo nel ranking UCI, con il sorpasso di una nuova nazione. Nel ciclismo professionistico, il Milan e il ciclista Ganna hanno subito una retrocessione, mentre solo un atleta italiano riesce a entrare nella top-20 della classifica. La classifica viene aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale e riflette la posizione dei team e dei singoli ciclisti.

L’Italia scivola ulteriormente nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese aveva perso due posizioni nell’ultimo aggiornamento e oggi è retrocesso di un altro gradino, trovandosi al sesto posto. A firmare il sorpasso è stata la Gran Bretagna, che si è inserita al quinto posto dietro alla Slovenia e alla Francia (balzata al terzo posto scavalcando i balcanici). La graduatoria per Nazioni è sempre dominata dal Belgio con quasi duemila punti di margine nei confronti della Danimarca. Peggio di così non andrà nel breve periodo, visto che il vantaggio nei confronti di Australia e Paesi Bassi è decisamente consistente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia crolla nel ranking UCI, arriva un nuovo sorpasso. Milan e Ganna “retrocedono”, solo un azzurro in top-20

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