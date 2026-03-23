Elkann dopo la vendita | Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa

Da open.online 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola ». Queste le parole di John Elkann all’Ansa, in cui spiega i motivi della cessione de La Stampa e Gedi, al gruppo Sae e ad Antenna. Realtà, per l’ad di Exor che « garantiranno un futuro di sviluppo e libertà ai giornalisti delle due testate ». «La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l’editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione», spiega. «Con la crisi è necessario avere maggiore scala».... 🔗 Leggi su Open.online

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