Elkann dopo la vendita | Abbiamo garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa

«L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola ». Queste le parole di John Elkann all’Ansa, in cui spiega i motivi della cessione de La Stampa e Gedi, al gruppo Sae e ad Antenna. Realtà, per l’ad di Exor che « garantiranno un futuro di sviluppo e libertà ai giornalisti delle due testate ». «La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l’editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione», spiega. «Con la crisi è necessario avere maggiore scala».... 🔗 Leggi su Open.online

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Contenuti e approfondimenti su Elkann dopo

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Poche settimane dopo La Stampa, GEDI Gruppo Editoriale vende un altro quotidiano. Il gruppo greco Antenna ha comprato di fatto il quotidiano La Repubblica lunedì 23 marzo dal gruppo di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann, che aveva già firmato il c facebook