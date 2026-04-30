Durante gli anni dal 1943 al 1945, in Italia, circa 59.000 soldati alleati hanno perso la vita. La loro presenza e le loro azioni hanno contribuito allo sfondamento delle linee tedesche in direzione di Caserta. Questo sacrificio di uomini di diverse nazionalità ha segnato un momento cruciale nel percorso verso la liberazione del Paese. Le cifre e i dettagli di questa partecipazione sono spesso poco ricordati nel racconto storico ufficiale.

? Cosa sapere Tra il 1943 e il 1945 cinquantanove mila soldati alleati sono morti in Italia.. Il sacrificio multinazionale ha permesso lo sfondamento contro le forze tedesche verso Caserta.. Cinquant nove mila soldati alleati hanno perso la vita durante l’avanzata lungo la penisola italiana tra il 3 settembre 1943 e il 2 maggio 1945, un sacrificio che ha permesso lo sfondamento finale contro le forze tedesche. Mentre l’Italia si prepara a celebrare il venticinquesimo aprile come il momento dell’insurrezione partigiana nel Nord, la memoria storica tende a oscurare il ruolo decisivo di un esercito multinazionale che ha combattuto metro dopo metro per liberare il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberazione d’Italia: il sacrificio dei 59.000 alleati dimenticati

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Vannacci contro il 25 aprile, "si dimentica sangue dei vinti, Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza"Roberto Vanancci, segretario del partito di estrema destra Futuro Nazionale ha attaccato la Festa della Liberazione, che si celebrerà sabato 25...

Ecco chi erano i liberatori alleati "dimenticati" ogni 25 aprileOgni 25 aprile l'Italia celebra la Resistenza, i partigiani, l'insurrezione del Nord.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Perché il 25 aprile si festeggia la Liberazione; Celebrazioni del 25 Aprile 2026 - 81° Anniversario della Liberazione d’Italia.

Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it

Festa di Liberazione, perché in Italia si celebra proprio il 25 AprileLa guerra non finì in un giorno. La resa tedesca fu firmata il 29 aprile ed entrò in vigore il 2 maggio, ma la data scelta individua una presa di posizione collettiva ... quotidiano.net

29 APRILE 1945: LA LIBERAZIONE DEL LAGER NAZISTA DI DACHAU Il 29 aprile ricorre l’anniversario della liberazione del lager nazista di Dachau, vicino a Monaco di Baviera: fu il primo campo di sterminio nazista. Al momento della liberazione gli Alleati tr - facebook.com facebook

Ci uniamo alle celebrazioni della Festa della Liberazione, consapevoli e orgogliosi del ruolo che il popolo ebraico ha rivestito in questo evento fondamentale per la storia dell’Italia. Infatti non tutti sanno che, durante la Seconda Guerra Mondiale, donne e uomi x.com