Ogni 25 aprile si commemora la liberazione del paese dal dominio nazifascista, concentrandosi sui partigiani e le insurrezioni del Nord Italia. Tuttavia, questa celebrazione tende a mettere in secondo piano le figure degli alleati, che svolsero un ruolo cruciale nella liberazione, ma sono spesso trascurate nel racconto ufficiale. La narrazione storica si concentra su chi ha combattuto sul territorio nazionale, lasciando in ombra i contributi delle forze alleate che operarono durante quel periodo.

Ogni 25 aprile l'Italia celebra la Resistenza, i partigiani, l'insurrezione del Nord. È giusto così. Ma in questo rito annuale qualcosa resta sistematicamente in ombra, ridotto a fondale scenografico di una storia che preferiamo raccontare come storia nostra. Quel qualcosa è l'esercito che risalì la penisola metro per metro, dal luglio del 1943 al maggio del 1945, pagando ogni chilometro con il sangue. Solo nell'aprile del 1945 l'offensiva finale sfondò: Bologna cadde il 22, il 25 aprile scattò l'insurrezione nel Nord, il 29 a Caserta fu firmata la resa tedesca. Chi erano, quanti erano, quanti ne morirono: sono domande che raramente trovano risposta nelle celebrazioni ufficiali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco chi erano i liberatori alleati "dimenticati" ogni 25 aprile

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