Vannacci contro il 25 aprile si dimentica sangue dei vinti Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza

In un'intervista, un ufficiale ha criticato la celebrazione del 25 aprile, affermando che si dimentica il sangue dei vinti e sostenendo che la Liberazione sia stata possibile grazie agli Alleati e non alla Resistenza. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione storica di quell'evento. La figura coinvolta ha espresso queste opinioni in una fase in cui il tema della memoria storica è al centro di discussioni più ampie.

Roberto Vanancci, segretario del partito di estrema destra Futuro Nazionale ha attaccato la Festa della Liberazione, che si celebrerà sabato 25 aprile. Vannacci ha dichiarato che in quella giornata “festeggerà San Marco“, ricorrenza cattolica che cade proprio in quella giornata. Vannacci si unisce a molti altri politici di destra che negli anni hanno in vari modi sminuito il 25 aprile. Vannacci sul 25 aprile Roberto Vannacci ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, in cui attacca la Festa della Liberazione. “Il 25 aprile festeggio San Marco, patrono della città che ha dato vita alla repubblica più longeva della penisola italica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vannacci contro il 25 aprile, "si dimentica sangue dei vinti, Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza" Notizie correlate Liberazione, il 25 aprile veneziano si festeggia al MorionPer la festa della Liberazione, sabato 25 aprile, il Laboratorioccupato Morion, nel cuore del sestiere Castello a Venezia, organizza una giornata di... Terra dei Fuochi, Nappi (Lega): grazie a Governo dei fatti non si ferma opera di liberazione dai rifiutiInterventi concreti e più controlli segnano una nuova fase per la Terra dei Fuochi “Dopo anni di immobilismo, indifferenza e incapacità da parte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Vannacci: Il 25 aprile io festeggio San Marco; Vannacci: Il 25 aprile io festeggio San Marco; 25 aprile, Vannacci: Vado al mare, non mi riconosco in ‘Bella ciao’ e tiritere antifasciste. Vannacci non festeggerà il 25 aprile: «Non mi riconosco nelle bandiere rosse e in Bella ciao»Il 25 aprile resta, nel dibattito pubblico e politico, una ferita per alcuni ancora aperta, nonostante gli 81 anni trascorsi. In attesa che le piazze si riempiano - come ogni anno - di bandiere ... corriereadriatico.it Vannacci contro tutti: 25 aprile? Ecco cosa festeggio ioIl Generale Roberto Vannacci si è espresso sul 25 aprile dando alcune risposte destinate a far parlare l'ambiente politico e non solo. newsmondo.it Il centrodestra cresce di quasi un punto e mezzo. Il Partito Democratico su dello 0,2%, rosicchia due decimi anche Vannacci Leggi l'articolo #Politica - facebook.com facebook Sul 25 aprile, Vannacci si vergogni e chieda scusa ai nostri padri e madri costituenti, che hanno permesso anche a lui di diventare europarlamentare. x.com