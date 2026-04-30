Il 8 aprile 2026, un'operazione militare ha causato la morte di 254 persone in Libano, con circa cento obiettivi colpiti in diverse zone della città. Questa azione rappresenta un esempio di come i conflitti armati si sviluppino sempre più frequentemente in aree urbane densamente popolate, evidenziando una trasformazione nelle modalità di guerra moderna. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale sulla vulnerabilità delle città in scenari di conflitto.

? Cosa sapere Israele colpisce cento obiettivi in Libano l'8 aprile 2026 causando 254 morti.. L'offensiva evidenzia la trasformazione dei conflitti moderni nel tessuto urbano globale.. L’8 aprile 2026, un’offensiva coordinata di Israele ha colpito oltre cento obiettivi in Libano, tra Beirut, il sud del Paese e la valle della Bekaa, causando la morte di 254 persone in una sola giornata. Questo violento attacco, avvenuto in soli dieci minuti, si inserisce in un quadro di escalation che vede anche l’Iran bersaglio di una seconda campagna di attacchi lanciata da Israele e Stati Uniti il 28 febbraio scorso, con colpi diretti sulla capitale Teheran, mentre a Gaza la distruzione sistematica di intere zone urbane prosegue ormai da più di due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano e città sotto i colpi: il nuovo volto della guerra urbana

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In pieno “cessate il fuoco”, martedì 28 aprile Israele ha bombardato edifici residenziali a Majdal Zoun, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, uccidendo almeno 11 persone. In un attacco successivo, un “double tap”, è stata colpita anche un’ambulanza interve x.com