Polizia locale in festa Il nuovo volto del Corpo | Sempre più impegnati per la sicurezza urbana

C’erano una volta, e per certi versi ci sono ancora, le ’guardie di città’. "I miei vigili urbani" come li chiama a un certo punto con tono amichevole il sindaco Nicoletta Fabio, rimarcandone il profondo legame con la città. Perché adesso, a festeggiare il compleanno numero 177, c’è il Corpo di Polizia locale che, al di là del neologismo, è al centro di "un cambiamento epocale", come dice il comandante Alessandro Rossi. L’adozione dell’ armamento ("eravamo rimaste una delle cinque-sei città capoluogo ancora sprovviste, è necessario per dotare di strumenti adeguati i nostri agenti"), la nuova organizzazione con la concentrazione del personale al comando di via Franci, ma soprattutto le nuove sfide impongono un cambio di pelle sostanziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La polizia locale si impegna quotidianamente per garantire sicurezza e tutela, affrontando sfide come la lotta alle residenze fittizie, il rispetto dell’obbligo scolastico e la gestione di fragilità sociali.

