Nel pomeriggio di giovedì, a Tiro, nel sud del Libano, si sono svolti i funerali di tre paramedici della Protezione Civile uccisi in un attacco israeliano avvenuto nei giorni precedenti. Centinaia di persone si sono riunite in lutto nella città, partecipando alle cerimonie funebri in memoria dei tre professionisti. L’evento si è svolto nel rispetto delle consuetudini locali, con la presenza di familiari, amici e membri della comunità.

Giovedì centinaia di persone in lutto si sono radunate nella città di Tiro, in Libano, per i funerali di tre paramedici della Protezione Civile uccisi in un attacco israeliano all’inizio della settimana. Le bare, avvolte nelle bandiere libanesi, sono state trasportate per le strade mentre la gente alzava le fotografie dei defunti e sventolava bandiere. Secondo il ministero della Salute libanese, i tre paramedici erano tra le cinque persone uccise in un attacco alla città meridionale di Majdal Zoun, vicino a Tiro. Nel raid, che a preso di mira una pattuglia dell’esercito accompagnata da squadre della Protezione Civile e da bulldozer durante un’operazione di soccorso, sono rimasti feriti anche due soldati di Beirut.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, centinaia in strada per i funerali di tre paramedici uccisi da Israele

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