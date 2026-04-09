Nelle operazioni militari di ieri tra Gaza e Libano, si sono verificati attacchi che hanno provocato oltre 200 vittime, tra cui tre giornalisti. L’esercito israeliano ha negato ogni coinvolgimento, dichiarando che le persone uccise erano terroristi. La notizia delle morti tra i professionisti dell’informazione si aggiunge alle numerose vittime di un’escalation di violenza nella regione.

Nei furiosi attacchi israeliani di ieri in Libano e a Gaza, che avrebbero causato oltre 200 vittime complessive, hanno perso la vita anche tre giornalisti. A denunciarlo è il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), con una durissima nota in cui sottolinea come “questa serie di attacchi evidenzi un clima di impunità sempre più grave e un palese disprezzo per il diritto internazionale”. “Gli attacchi deliberati, indiscriminati o sproporzionati contro i giornalisti, ossia civili ai sensi del diritto internazionale umanitario, costituiscono evidenti crimini di guerra e meritano un’indagine”, si legge nel comunicato. Tra le vittime c’è il corrispondente di Al Jazeera, Mohammad Washah, ucciso mentre si trovava a bordo della sua auto a Gaza City. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Israele ennesima strage di reporter tra Gaza e Libano. Ieri uccisi tre giornalisti, ma l’IDF nega: “Tutto falso, erano terroristi”

Continua la strage di giornalisti da parte di Israele: uccisi tre reporter libanesi in un attacco aereoUn attacco aereo sferrato da Israele a Jezzin, non lontano da Beirut, ha ucciso tre giornalisti libanesi, Ali Shoaib, che lavorava per la tv del...

Gaza, 11 palestinesi uccisi ieri da Israele, 3 erano giornalisti: stavano documentando gli aiuti umanitariI tre giornalisti si chiamavano Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim.

Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

Argomenti più discussi: Migranti, 19 morti per ipotermia nel Mediterraneo. Le Ong: Ennesima strage. Si aprano i canali umanitari; Lampedusa, ennesima strage del mare: 19 migranti muoiono in un naufragio; Pasqua di morte: ennesima strage in mare, ma Salvini festeggia mostrando il crocefisso; Bibi dal grilletto facile.

Altro esempio della paura che pervade gran parte delle autorità europee nel nominare gli USA e/o Israele negativamente. Questo fra l'altro conferma per l'ennesima volta che la retorica sulla cosiddetta "autonomia strategica" dell'Unione Europea rimane per lo x.com

La vergognosa legge approvata in Israele, che introduce la pena di morte per i soli cittadini palestinesi, è l’ennesima e definitiva conferma di quanto sia stata grave l’approvazione del “ddl antisemitismo” nel Parlamento italiano. Definire genocidiarie e razziste - facebook.com facebook