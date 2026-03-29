Libano tre giornalisti uccisi da un raid israeliano | i funerali a Beirut

A Beirut, centinaia di persone si sono radunate in una scuola per partecipare ai funerali di tre giornalisti uccisi in un raid aereo israeliano. L’attacco ha colpito un’area nel Libano, provocando la morte dei tre professionisti dell’informazione. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle vittime, con le persone presenti che hanno espresso il loro cordoglio.

Centinaia di persone si sono radunate in una scuola di Beirut, in Libano, per piangere la scomparsa di tre giornalisti uccisi in un attacco aereo israeliano. Le vittime sono Ali Shoeib, corrispondente di guerra dell’emittente televisiva al-Manar (gestita da Hezbollah), Fatima Ftouni, cronista dell’emittente panaraba Al-Mayadeen TV, e suo fratello Mohammed Ftouni, videogiornalista. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, tre giornalisti uccisi da un raid israeliano: i funerali a Beirut Articoli correlati Libano, 3 giornalisti uccisi in un raid israeliano nel sud del PaeseSecondo una fonte militare dello Stato ebraico, tra di loro ci sarebbe stato un corrispondente di Al-Manar, emittente televisiva affiliata a... Leggi anche: Il presidente del Libano sui tre giornalisti uccisi: "Crimine israeliano" Una selezione di notizie su Libano tre giornalisti uccisi da un... Temi più discussi: Un attacco di Israele vicino Beirut ha ucciso tre giornalisti libanesi; Tre giornalisti libanesi uccisi in raid israeliano sulla loro auto; Libano. Tre giornalisti uccisi in raid israeliani; Raid israeliano in Libano, tre giornalisti libanesi uccisi. Attacco israeliano in Libano, uccisi tre giornalistiDue reporter lavoravano per emittenti considerate vicino a Hezbollah: la loro auto è stata colpita nel sud del Paese. Colpito anche un cameraman ... avvenire.it Libano, giornalisti uccisi da raid di Israele. L'esercito: Fiancheggiatori di HezbollahUna guerra nella guerra, quella che Israele ed Hezbollah stanno combattendo dal 2 marzo. E che ha provocato almeno 1.200 vittime e oltre 3mila feriti, secondo il ministero della Salute libanese. Un ... tg.la7.it In Libano continuano i raid israeliani sul sud del Paese. Tra le vittime, anche tre giornalisti. La nostra inviata Lucia Goracci è andata nei villaggi cristiani del Libano. - facebook.com facebook #AlMayadeen #Libano #Martires #IsraelGenocida x.com