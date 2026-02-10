Lele Adani critica il Napoli dopo il match contro il Genoa. L’ex calciatore e opinionista dice che la squadra azzurra non è più così sicura come prima. Secondo lui, il Napoli sbaglia in fase di costruzione, commette errori nella marcatura e concede rigori ingenui. Le sue parole arrivano in un momento di discussione tra tifosi e addetti ai lavori, che notano alcune difficoltà della squadra di Spalletti.

Intervenuto nel corso del podcast Viva El Futbol, Lele Adani ha espresso la sua opinione su Genoa-Napoli. Le parole di Adani. Quel campo (Marassi, ndr) è un campo infernale. Esigenza di punti, sapete benissimo: il Genoa è lì, deve cercare di tenere tre squadre dietro e, bene o male, alcune ci arrivano perché il Lecce ha vinto, il Parma ha vinto e il Genoa è lì dietro. La partita, secondo me, come sempre da quando c’è De Rossi, è preparata bene, fatta bene a livello d’attenzione, a livello tattico. E quindi pensa solo a come nasce il primo gol. Il primo gol: Buongiorno sbaglia, il passaggio è sbagliato, però lì ci vuole un assatanato come Vitinha che va a cacciare quella palla, e parte subito in salita la partita del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: “il Napoli non è più così sicuro: sbaglia in costruzione, sbaglia nella marcatura, concede rigori ingenui”

Nella finale per il terzo posto, la Nigeria ha battuto l'Egitto ai rigori, grazie al gol di Lookman, mentre Salah ha sbagliato il suo tiro.

