L’ex direttore dell’Fbi James Comey si è costituito in Virginia

L’ex direttore dell’Fbi, accusato di aver minacciato di morte l’ex presidente, si è presentato alle autorità in Virginia. Nei giorni scorsi, era stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. La notizia si collega alle accuse rivoltegli e alla sua consegna alle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulla procedura o sulle eventuali accuse specifiche.

Nei confronti del funzionario, che è stato rapidamente rilasciato su cauzione, era stato emesso un mandato di arresto per aver «minacciato di morte» Donald Trump. L’ex direttore dell’Fbi James Comey, nei confronti del quale è stato emesso un mandato di arresto per aver «minacciato di morte» Donald Trump, si è costituito alle forze dell’ordine in Virginia. Il funzionario, che è stato rapidamente rilasciato su cauzione, era stato nominato da Barack Obama a capo dell’Fbi e confermato dal tycoon durante il suo primo mandato. Le accuse si riferiscono a una foto da lui postata su Instagram in cui si vede una serie di conchiglie a formare i numeri «86 47», accompagnata dalla scritta «una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ex direttore dell’Fbi James Comey si è costituito in Virginia Disgraced FBI Director James Comey is officially UNDER ARREST, per CNN! Notizie correlate Minacce di morte a Trump, l'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituitoL’ex direttore dell’FBI James Comey si è consegnato alle autorità in Virginia dopo l’emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti con... Mandato di arresto per James Comey, ex direttore dell’FbiPer l’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato emesso un mandato d’arresto con l’accusa di «minaccia alla vita e all’integrità fisica del presidente... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito in Virginia: rilasciato su cauzione; L’ex direttore dell’FBI accusato di aver minacciato la vita di Trump; Mandato di arresto per James Comey, l'ex direttore dell'FBI si consegna; Nuova incriminazione per l'ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: Eliminare Trump. Trump attacca ex direttore Fbi Comey: È un poliziotto corrottoWashington, 30 apr. (askanews) - Nello Studio Ovale, accanto agli astronauti della missione Artemis II, Donald Trump ha attaccato l'ex direttore dell'Fbi James Comey, incriminato per un post su Instag ... libero.it L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito in Virginia: rilasciato su cauzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, mandato d’arresto per ex direttore dell'Fbi James Comey: 'Minacciò la vita di Trump' ... tg24.sky.it Usa, l'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito in Virginia, accusato di minacce di morte contro Donald Trump x.com L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito alle forze dell'ordine presso il tribunale federale del distretto orientale della Virginia. Lo riporta la Cnn. Il funzionario è stato posto in stato di arresto per la prima comparizione in aula. L'udienza è iniziata alle - facebook.com facebook