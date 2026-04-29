Minacce di morte a Trump l' ex direttore dell' Fbi James Comey si è costituito

L’ex direttore dell’FBI si è presentato alle autorità in Virginia in seguito a un mandato di arresto. L’accusa riguarda un post sui social media in cui si sostiene che avrebbe minacciato di morte il presidente in carica. La notizia arriva dopo che le autorità avevano emesso un provvedimento nei suoi confronti, legato a questa presunta minaccia pubblica.

L’ex direttore dell’FBI James Comey si è consegnato alle autorità in Virginia dopo l’emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti con l’accusa di aver minacciato di morte il presidente Donald Trump attraverso un contenuto pubblicato sui social media. Successivamente è stato rilasciato su cauzione. Comey era stato nominato alla guida dell’agenzia da Barack Obama e confermato dal tycoon all’inizio del suo primo mandato. L’incriminazione rappresenta il secondo procedimento avviato durante l’amministrazione Trump nei confronti di Comey, dopo quello contestato a settembre in relazione alle indagini sul presidente statunitense nell’ambito del Russiagate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce di morte a Trump, l'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituito I'm Still Innocent! | James Comey Turns Himself In After DOJ Indictment Over Trump Threat Notizie correlate Ex direttore dell’FBI James Comey incriminato per minacce a Trump dopo una foto di conchiglie col numero 8647L’Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce di morte a Trump per la foto pubblicità su Instagram un anno fa in cui delle conchiglie... Stati Uniti, mandato d’arresto per l’ex capo dell’FBI James Comey: accuse di minacce contro Donald TrumpNegli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato per la seconda volta di aver... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezi-Fenice, tra azioni legali e accuse. I lavoratori denunciano minacce di morte sui social; Choc a Fano, minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: Farai la fine dei tigli; Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito; Minacce di morte alla deputata leghista Matone: Muori subito. Minacce di morte a Trump, l'ex direttore dell'Fbi James Comey si è costituitoAl centro dell’accusa il post con delle conchiglie 86 47. Lui si difende: Sono innocente ... ilgiornale.it Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi ComeyPer la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre ... ilgiornale.it Droni ucraini volano per 1500 km, "pioggia di petrolio" sulla città russa di Perm. Cremlino: parata del 9 maggio "in formato ridotto" per le "minacce terroristiche di Kiev". Padiglione russo, il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale - facebook.com facebook Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey x.com