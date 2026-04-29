È stato emesso un mandato di arresto nei confronti di James Comey, ex direttore dell’Fbi, con l’accusa di aver minacciato la vita e l’integrità fisica del presidente degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificatamente le accuse di comportamenti che avrebbero coinvolto la sicurezza del presidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui procedimenti giudiziari o sui passaggi successivi.

Per l’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato emesso un mandato d’arresto con l’accusa di « minaccia alla vita e all’integrità fisica del presidente degli Stati Uniti» Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia ad interim Todd Blanche. Comey, nominato da Barack Obama e confermato dal tycoon durante il suo primo mandato, è stato accusato per un post sul Instagram di un anno fa in cui si vedeva una serie di conchiglie a formare i numeri “ 86 47 “, accompagnata dal commento «una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia». Nel gergo della ristorazione, il numero “86” indica l’atto di eliminare o rimuovere definitivamente una voce dal menu, mentre il “47” farebbe riferimento, secondo le accuse, al 47° presidente Usa, Trump.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mandato di arresto per James Comey, ex direttore dell’Fbi

Federal grand jury requests arrest warrant for James Comey, indicted for threats to harm Trump

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