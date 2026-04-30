L' ex console Usa Tracy Roberts-Pounds | A Napoli Nord eccellenze da presentare agli investitori americani
L'ex console americana ha visitato Napoli Nord, sottolineando le eccellenze del territorio da proporre agli investitori statunitensi. Durante l'incontro, ha evidenziato l'importanza dei commercialisti per le imprese locali e ha parlato del ruolo di Signet Capital Advisors nel supportare le piccole e medie imprese familiari nella valutazione e pianificazione delle opportunità di crescita. La visita ha coinvolto rappresentanti di aziende e professionisti del settore.
“I commercialisti sono fondamentali per il successo presente e futuro delle imprese del territorio. Signet Capital Advisors è specializzata nell’accompagnare le Pmi familiari a valutare e pianificare le migliori opportunità per il futuro dell’azienda. Ci sono moltissime eccellenze nell’area di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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