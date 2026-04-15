Nella trasmissione “Buongiorno Italia” è stato annunciato il Premio Academy Leaders, ora alla sua terza edizione, con un intervento del presidente dell’Accademia per la Salute e la Ricerca Clinica. Tra i riconoscimenti assegnati figurano figure di spicco nel panorama culturale e scientifico italiano, tra cui autori di libri e personalità impegnate nel settore sanitario. L’evento mira a valorizzare le eccellenze nazionali nel campo della cultura e della ricerca.

Il professor Roberto Verna, Presidente dell’Accademia per la Salute e la Ricerca Clinica, è intervenuto nel corso della trasmissione “Buongiorno Italia”, condotta dal direttore Giovanni Lacagnina, per parlare del Premio Academy Leaders, giunto alla sua terza edizione. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che si sono distinte nei campi della Scienza, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport e della Società, ed è stato promosso dall’Accademia in collaborazione con l’Università Guglielmo Marconi con l’intento di valorizzare merito, talento e impegno civile. Durante l’intervista, il professor Verna ha evidenziato come il Premio non sia soltanto un momento celebrativo, ma rappresenti anche un’importante occasione di riflessione sui cambiamenti che hanno interessato il Paese negli ultimi decenni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Tommaso Cerno agli Oliver Onions: l’Italia delle eccellenze premiata agli Academy Leaders dal Professor Roberto Verna

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