Motociclette furgoni attrezzature e arredi | il Comune mette tutto all' asta

Il Comune di Bedizzole ha deciso di mettere all'asta moticiclette, furgoni, attrezzature e arredi, per far cassa. La maggior parte dei mezzi e delle attrezzature sono in condizioni scadenti: solo due sono valutate in modo discreto, mentre gli altri si trovano tra il cattivo e il pessimo. La vendita coinvolge otto diversi oggetti, molti dei quali richiedono interventi di riparazione. La decisione ha suscitato qualche domanda tra i cittadini, preoccupati per lo stato delle attrezzature pubbliche.

La proposta non è delle più allettanti: tra gli 8 mezzi e attrezzature che il Comune di Bedizzole vuole vendere solo due sono in stato di conservazione definito "discreto", gli altri sono invece tra il "cattivo" e il "pessimo". Ma può essere comunque una bella opportunità: nel carnet delle alienazioni anche un Apecar in vendita a 430 euro, un furgone della Piaggio a 950, due motociclette Honda della Polizia Locale ancora a 950 euro l'una. Sono tutti mezzi oramai in disuso, precisa il Comune, in quanto "l'ufficio lavori pubblici dispone di attrezzature per le medesime funzioni in uno stato di conservazione migliore e maggiormente funzionali".