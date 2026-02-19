Lewis Hamilton | Non è stata una giornata perfetta ma abbiamo raccolto dati importanti

Lewis Hamilton si è attestato in quarta piazza assoluta al termine della penultima giornata di test pre-stagionali sulla pista di Sakhir in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. L’esperto pilota inglese della Ferrari ha dovuto rinunciare praticamente a tutta la sessione mattutina per un problema tecnico riscontrato sulla SF-26, tornando in azione nel pomeriggio e percorrendo nel complesso 84 giri utili per portare avanti lo sviluppo e raccogliere dati. “ Non è stata una giornata perfetta la nostra, perché non siamo riusciti a completare tutto il programma previsto. Detto questo, abbiamo avuto una grande prova di squadra in garage, dove tutti i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico per sistemare la vettura e permettermi di tornare in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “C’è molto da imparare, ma abbiamo raccolto dati preziosi. Processo fin qui produttivo”Lewis Hamilton ha percorso quasi 400 chilometri nella sessione mattutina dei test di Barcellona.

Lewis Hamilton dopo lo shakedown di Barcellona: “Giornata produttiva, raccolti dati fondamentali”Lewis Hamilton torna in pista a Barcellona e si dice soddisfatto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ferrari, il nodo Hamilton non è ancora sciolto: la squadra è tutto, ma l’ingegnere ancora no; Ferrari, l’ex ingegnere che sta con Hamilton e critica Adami: La F1 non è un call center; La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari; Verità Verstappen, è una F1 da guidare come la F.E: il popolo degli scontenti con Checo e Lewis.

Lewis Hamilton: Non è stata una giornata perfetta, ma abbiamo raccolto dati importantiLewis Hamilton si è attestato in quarta piazza assoluta al termine della penultima giornata di test pre-stagionali sulla pista di Sakhir in vista del ... oasport.it

Hamilton: Non una giornata perfetta, ma gran lavoro del team per rimettermi in pistaDopo una giornata caratterizzata da un problema che lo ha costretto ai box nei test F1, Lewis Hamilton ha applaudito comunque il box Ferrari ... formulapassion.it

Un antipasto della stagione #MemasGP #LewisHamilton #OscarPiastri #Ferrari #McLaren #F1 facebook

Novità sulla Ferrari SF26. Stamattina Lewis Hamilton è sceso in pista con un'ala posteriore inedita. Il flap ruota ancora sul bordo d’entrata ma, una volta raggiunta la posizione orizzontale, continua a muoversi fino a ribaltarsi di di 180°! x.com