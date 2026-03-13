F1 Lewis Hamilton | Il team ha fatto un ottimo lavoro ma perdiamo tanto nei rettilinei da Mercedes

Lewis Hamilton si è classificato quarto alla Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, secondo appuntamento del campionato di Formula Uno. Il pilota ha commentato che il team ha svolto un buon lavoro, ma ha sottolineato come le vetture Mercedes perdano molto in rettilineo rispetto alle altre. La gara si è svolta con questa posizione finale per Hamilton, che ha corso sull’asfalto cinese.

Lewis Hamilton si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, in occasione del secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano britannico della Ferrari si è tolto la piccola (o grande, a seconda dei punti di vista) soddisfazione di battere il compagno di squadra Charles Leclerc, solo 6°, fallendo però per 20 millesimi l’obiettivo massimo del terzo posto in favore della McLaren di Lando Norris. “ Sono davvero contento della sessione. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto i miei ingegneri sono stati fantastici nel rimettere in sesto la macchina, perché la... 🔗 Leggi su Oasport.it

