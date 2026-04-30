In questa fase di calciomercato, il Milan sembra orientato a puntare su Sørloth come possibile rinforzo per l’attacco, mentre l’interesse verso Lewandowski sembra meno forte. I rossoneri stanno valutando diverse opzioni e stanno trattando con l’entourage del norvegese, che si trova al momento in trattative avanzate. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi che arriveranno a breve.

Il Milan è pronto a tanti cambiamenti in attacco: secondo le ultime voci (qui i dettagli), potrebbe essere il solo Pulisic a restare anche nella prossima stagione. Gli altri del reparto potrebbero essere tutti ceduti. Per questo, servirà ben più che un colpo per rinforzare l'attacco rossonero. Tra i nomi fatti in queste ultime settimane c'è anche quello di Robert Lewandowski, attaccante classe 1988 in scadenza di contratto con il Barcellona. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il polacco preferirebbe la Juventus al Milan e riterrebbe i bianconeri come l’opzione più allettante e plausibile. Secondo il quotidiano, ci sarebbe già stato un incontro positivo con il suo agente Pini Zahavi con una base d'intesa sul contratto: un anno a 6 milioni più una serie di bonus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lewandowski più Juventus che Milan. I rossoneri virano forti su Sørloth

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