Il Milan sta valutando l'acquisto di Sørloth per rinforzare il settore offensivo in vista della prossima sessione di mercato estiva. La società non considera il norvegese come una seconda scelta rispetto ad altri attaccanti come Lewandowski e Vlahovic, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell'operazione. La trattativa è in fase di approfondimento, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Continua la ricerca del Milan per il nuovo attaccante. Tantissime voci in questi ultimi mesi. Negli ultimi giorni c'è un calciatore che starebbe scalando le posizioni e si tratta di Alexander Sørloth. L'attaccante dell'Atletico Madrid potrebbe essere un colpo ideale sia a livello tecnico che a livello economico (leggi qui). Il norvegese ha qualità comunque importanti (qui la nostra analisi), anche se sulla carta sarebbe un nome di secondo piano rispetto ad altri giocatori accostati al Diavolo nelle ultime settimane. Ma è davvero così? Andiamo a confrontare i numeri di Sørloth nelle ultime stagioni in Champions League rispetto ad altri profili seguiti dal Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sørloth non una seconda scelta: ecco il confronto con Lewandowski e Vlahovi?

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