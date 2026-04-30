Lewandowski-Juve ora ci siamo davvero | i dettagli dell’operazione

L’attaccante polacco sta per trasferirsi in Italia, con le trattative ormai vicine alla conclusione. Sono stati definiti i termini dell’accordo tra il giocatore e il club di destinazione, e le parti stanno finalizzando le formalità necessarie. La notizia circola da fonti ufficiali e i media sportivi seguono con attenzione gli ultimi passaggi prima dell’annuncio. Il trasferimento si configura come uno dei più importanti della sessione di mercato in corso.

L’attaccante polacco si avvicina a grandi passi al clamoroso trasferimento nel campionato italiano: tutti i dettagli. La Juventus fa sul serio per Robert Lewandowski e adesso vede il traguardo. A Torino si continua a lavorare senza sosta per l’arrivo dell’attaccante del Barcellona classe ’88 e le possibilità di un trasferimento del polacco in Serie A aumenterebbero con il passare delle ore. Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it A lanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è in queste ore ‘La Stampa’, secondo cui i bianconeri avrebbero ormai superato la concorrenza del Milan nella corsa al calciatore originario di Varsavia e al momento sarebbero in vantaggio su tutte le altre pretendenti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lewandowski-Juve, ora ci siamo davvero: i dettagli dell’operazione Notizie correlate Yildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordoYildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi... Greenwood-Juve, ci siamo davvero: bomba dall’InghilterraSi chiama Greenwood il sogno di mercato della Juve per il prossimo anno e adesso arriva novità importantissime. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; Juve, vertice per Lewandowski; La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva. Lewandowski-Juve, ora ci siamo davvero: i dettagli dell’operazioneL'attaccante polacco si avvicina a grandi passi al clamoroso trasferimento nel campionato italiano: tutti i dettagli ... calciomercato.it Romano: La Juventus ha avuto contatti con Lewandowski ma non c’è una proposta. Il suo agente non è stato in Italia, ma…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Robert Lewandowski che sarebbe finito nel mirino della Juventus: Ci sono un po' di cose da chiarire ... tuttojuve.com #Lewandowski- #Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitz x.com Juve o Milan, qual è la squadra ideale per Lewandowski - facebook.com facebook