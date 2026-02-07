Yildiz Juve ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Yildiz. Dopo settimane di trattative, i club hanno trovato l’accordo su un contratto molto allettante. La firma è ormai questione di giorni, e il giocatore turco continuerà a vestire bianconero con un ingaggio che farà parlare di sé. La società ha scelto di non comunicare ancora i dettagli, ma l’intesa è praticamente definita.

La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz.

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto.

Yildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordoYildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo Il vero colpo di mercato della Juventus arriva a fari spenti, quando la s ... calcionews24.com

Juventus | Rinnovo Yildiz, ci siamo: cifre, dettagli e quando si chiudeRinnovo Yildiz - La Juventus è molto vicina al rinnovo di Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni ... fantamaster.it

