Yildiz Juve ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo
La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Yildiz. Dopo settimane di trattative, i club hanno trovato l’accordo su un contratto molto allettante. La firma è ormai questione di giorni, e il giocatore turco continuerà a vestire bianconero con un ingaggio che farà parlare di sé. La società ha scelto di non comunicare ancora i dettagli, ma l’intesa è praticamente definita.
Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro.» Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. I VOTI Mbappé PSG, scoppia il caso! Il club ha otto giorni per saldare i 5,9 milioni dovuti al francese Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Yildiz Juve
Rinnovo Yildiz, pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus. I dettagli dell’accordo
La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz.
Rinnovo Yildiz Juve è cosa fatta: il turco ormai pronto a siglare il nuovo accordo con consistente aumento di ingaggio. I dettagli
La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto.
#kenanyildiz #juventus #delpiero #fyp
Ultime notizie su Yildiz Juve
Argomenti discussi: Lazio, rinnovo e Inter: Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve; Yildiz infortunato e sostituito, Spalletti: Ha un po' di dolore camminando, difficile ci sia giovedì; Rinnovo Yildiz, finalmente l’intesa: cifre e dettagli dell’accordo; Yildiz, niente lesione ma la Juve lo perde: salta Atalanta e Lazio.
Yildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordoYildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo Il vero colpo di mercato della Juventus arriva a fari spenti, quando la s ... calcionews24.com
Juventus | Rinnovo Yildiz, ci siamo: cifre, dettagli e quando si chiudeRinnovo Yildiz - La Juventus è molto vicina al rinnovo di Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni ... fantamaster.it
#YILDIZ #JUVE TUTTO PRONTO PER IL SUPER RINNOVO, #LOCATELLI #UNITED STORY, #MECCA VUOLE #SESKO! youtu.be/YR0nLjvw_WM x.com
Juve, problemi per Conceição: rischia di saltare la Lazio Juve in ansia per Conceição. Al rientro da Bergamo ha evidenziato lo stesso problema di Yildiz: sovraccarico all'adduttore, nel suo caso è il destro. Osservato dai preparatori del club, il 7 della Juve facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.