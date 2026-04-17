Eintracht Francoforte-RB Lipsia sabato 18 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:30 si gioca l’incontro tra Eintracht Francoforte e RB Lipsia, nel trentesimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono pronostici e quote per questa partita. La sfida si svolge in una giornata che conclude il turno di campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.
Trentesimo turno di Bundesliga che si chiude nella giornata di sabato con la sfida tra l’Eintracht Francoforte ed il RB Lipsia. Gli Adler vengono dalla vittoria esterna contro il Wolfsburg che li tiene al settimo posto in attesa di sapere il vincitore della DFB Pokal per poter accedere alla Conference League. Una stagione nel complesso deludente, dove la squadra non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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