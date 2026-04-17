Eintracht Francoforte-RB Lipsia sabato 18 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:30 si gioca l’incontro tra Eintracht Francoforte e RB Lipsia, nel trentesimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono pronostici e quote per questa partita. La sfida si svolge in una giornata che conclude il turno di campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.