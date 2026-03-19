Il nuovo dirigente scolastico provinciale di Siena ha iniziato la propria carriera nel 2010, lavorando presso l’Ufficio Scolastico Regionale in diversi ruoli, sia a livello generale che territoriale. La sua esperienza si concentra sulla gestione della rete scolastica, con l’obiettivo di mantenerla dinamica nonostante il calo demografico che interessa la regione.

"Sono arrivata in Toscana nel 2010 e da allora ho sempre lavorato presso l’Ufficio Scolastico Regionale, sia in direzione generale che in ambito territoriale", inizia così Laura Scoppetta, nuovo dirigente scolastico provinciale di Siena, nel ripercorrere la storia. "La prospettiva è un po’ diversa – prosegue –: la direzione generale offre uno sguardo di sistema e di coordinamento, mentre l’Ufficio territoriale è più dinamico, vicino alle scuole, con una visuale più di dettaglio. Forse è proprio quest’ultimo aspetto che mi ha spinto a dare la disponibilità per la direzione dell’Ufficio di Siena: mantenere il contatto con il territorio". È arrivata il 2 marzo, si è già fatta un’idea della situazione? "Sì, ho già avuto modo di farmi un’idea piuttosto chiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo provveditore: "Rete scolastica dinamica contro il calo demografico"

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