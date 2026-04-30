levante ha preso il via da padova il tour dei club

Mercoledì sera è partito da Padova il Dell’Amore Club Tour 2026 di Levante, il primo spettacolo dal vivo dopo due anni e la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. La cantante ha presentato sul palco le canzoni del nuovo album e ha ripercorso alcuni brani del passato, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La tournée proseguirà in diverse città italiane nei prossimi mesi.

Ha preso il via mercoledì sera da Padova il Dell’Amore Club Tour 2026 di Levante, segnando il tanto atteso ritorno live dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo e a due anni di distanza dall’ultimo tour. Una data zero intensa, vissuta a stretto contatto con il pubblico, e che ha tracciato le coordinate di quello che sarà il nuovo spettacolo dal vivo, che continuerà sui palchi dei principali club italiani fino al 19 maggio a Milano. Potenza, forza, grande carisma e molto pathos, uniti a canzoni in grado di far danzare su gioie e dolori: questi sono gli elementi distintivi del live di Levante. “ Dell’Amore Tour è un’occasione importante in cui ho la possibilità di ritrovarmi nei luoghi a cui ho consegnato moltissimi dei ricordi più belli della mia carriera.🔗 Leggi su Lapresse.it

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