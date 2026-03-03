Giorgio Poi il club tour arriva all' Hall Padova

Il cantante italiano Giorgio Poi si prepara a portare il suo tour nei grandi club italiani, con una tappa all’Hall di Padova il 11 marzo. Dopo aver registrato il tutto esaurito il 12 febbraio a La Cigale, uno dei locali più noti di Parigi, l’artista prosegue il suo percorso musicale organizzato da DNA concerti. L’appuntamento è programmato per una data importante nel calendario dei suoi concerti.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Un concerto imperdibile in cui il cantautore presenterà dal vivo, in un set completamente nuovo, i suoi brani storici e quelli estratti dal suo ultimo disco Schegge, uscito a maggio per Bomba Dischi.Insieme a lui sul palco ci saranno Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere. Gli appuntamenti nei club arrivano a chiusura di un anno pieno di soddisfazioni per Giorgio Poi, che è stato protagonista sui palchi di prestigiose venue europee la scorsa primavera e di un tour estivo di oltre trenta date ricco di sold out. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Emis Killa “Club tour 2026” all'Hall di PadovaEmis Killa torna live! Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”,...

Aggiornamenti e notizie su Giorgio Poi

Temi più discussi: Giorgio Poi; Da giovedì al cinema: Il filo del ricatto, uno straordinario Bill Skarsgård con Al Pacino; I migliori concerti di marzo; Una vita tra cronaca e fiume: Giorgio Barbieri ospite del Lions Club Lido Po.

Giorgio Poi in concerto a Padova: tappa veneta del tour dopo il trionfo pariginoIl cantautore Giorgio Poi si esibirà all'Hall di Padova l'11 marzo, presentando l'album Schegge dopo il sold out alla Cigale di Parigi. lavocedivenezia.it

Giorgio Poi in concerto - Club Tour 2026Martedì 10 marzo 2026 alle ore 21.00 il Milk di Torino (via Paolo Sacchi 65) ospita Giorgio Poi, per una data del suo nuovo tour italiano nei club; biglietti 30 euro. mentelocale.it