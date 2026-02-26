Levante lancia Sei tu dopo Sanremo e annuncia il Club Tour 2026

26 feb 2026

Dopo l’esibizione a Sanremo, Levante pubblica “Sei tu” e presenta il video. Con Gaia canterà “I Maschi” e dal 29 aprile parte il Club Tour 2026 Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, Levante pubblica oggi “Sei tu”, il brano in gara al Festival di Sanremo e già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il singolo inaugura un nuovo capitolo artistico che confluirà nel prossimo album, “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, in uscita nel 2026. “Sei tu” è una canzone che esplora l’immedesimazione emotiva: racconta di chi non riesce a trovare le parole per esprimere un sentimento e ne osserva invece gli effetti attraverso il corpo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Levante lancia "Sei tu" dopo Sanremo e annuncia il Club Tour 2026

