L’Europa non vede l’arcipelago che cresce nel Mar Cinese Meridionale

Da linkiesta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area del Mar Cinese Meridionale si sta sviluppando un nuovo complesso che si estende per circa tre chilometri. La struttura è asfaltata, dotata di illuminazione e di una torre di controllo. Sono presenti anche hangar rinforzati e ricoveri per missili. L’Europa non ha commentato pubblicamente questa costruzione e non ha manifestato preoccupazioni ufficiali riguardo all’installazione.

La pista è lunga tre chilometri, asfaltata, illuminata e dotata di torre di controllo, hangar rinforzati e ricoveri per missili. È utilizzabile da bombardieri H-6, da caccia J-11 e da aerei da pattuglia marittima a lungo raggio. Dieci anni fa, al suo posto, c’era una barriera corallina semisommersa, larga poche decine di metri, abitata da pesci e tartarughe. La trasformazione di quell’atollo in una base militare permanente è avvenuta tra il 2014 e il 2017, ed è uno dei sette progetti analoghi che la Cina ha realizzato nelle isole Spratly. La cronaca puntuale di quella trasformazione esiste soltanto perché i satelliti la hanno fotografata, settimana dopo settimana.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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