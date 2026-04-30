L’Europa in Prato cambia date | tre giorni di gusto a fine maggio

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere L'Europa in Prato a Padova si sposta dal 31 maggio al 2 giugno.. Il cambio di date evita la sovrapposizione con il mercato del sabato a Prato della Valle.. I nuovi appuntamenti per l’ultraventennale L’Europa in Prato sono stati fissati dal 31 maggio al 2 giugno, dopo che la decisione di ricalendarizzare l’evento organizzato da Fiva Confcommercio Padova è stata presa per evitare sovrapposizioni con il mercato del sabato. Tra i vicoli e le storiche botteghe che animano la città, l’attesa per la grande manifestazione di street food, artigianato e prodotti tipici provenienti da ogni angolo del mondo si allunga di un mese. La scelta...🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - L’Europa in Prato cambia date: tre giorni di gusto a fine maggio

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