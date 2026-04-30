Lettera di richiamo della Rai a Ranucci per le parole in tv su Nordio Il giornalista | La libertà di informazione è un valore inalienabile

La Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista per le affermazioni fatte durante la trasmissione televisiva. Le dichiarazioni riguardavano il ministro della Giustizia e sono state pronunciate nell’ultima puntata di una trasmissione in onda su Rete4. Ranucci ha commentato la situazione affermando che la libertà di informazione rappresenta un valore inalienabile. La questione ha suscitato attenzione e discussioni all’interno del settore.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l’ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. Secondo la Rai - si apprende ancora - i propri dipendenti devono rispettare i principi del servizio pubblico anche quando si esprimono al di fuori delle trasmissioni aziendali.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lettera di richiamo della Rai a Ranucci per le parole in tv su Nordio. Il giornalista: "La libertà di informazione è un valore inalienabile" Notizie correlate Caso Minetti, Rai: lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su NordioContinuano le indagini sul caso Minetti, scoppiato dopo la lettera del Quirinale al ministero della Giustizia per la grazia concessa lo scorso... Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoRoma, 30 aprile 2026 – Lettera di richiamo della Rai al giornalista Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: Non ho paura; Caso Minetti: la notizia non verificata'' su Nordio costa a Ranucci una lettera di richiamo dalla Rai; Phil Collins, all’asta a Londra una collezione di oggetti e manoscritti originali; La resistibile Repubblica meloniana. Lettera di richiamo della Rai a Ranucci per le parole in tv su Nordio. Il giornalista: La libertà di informazione è un valore inalienabileOspite dell’ultima puntata del programma di Bianca Berlinguer, Ranucci aveva parlato di una testimonianza raccolta secondo la quale il guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani ... gazzettadelsud.it Lettera di richiamo della Rai a Sigfrido Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio su Rete4L'azienda sostiene che il conduttore di Report fosse autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di ... huffingtonpost.it La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Martedì sera, ospite del talk show di Bianca Berlinguer, il conduttore di Report aveva affermato di aver raccolto una testim - facebook.com facebook La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio x.com