Caso Minetti Rai | lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su Nordio

La Rai ha inviato una lettera di richiamo al direttore delle trasmissioni televisive dopo le dichiarazioni fatte in diretta da un conduttore riguardo al caso Minetti e alla recente decisione del Quirinale di concedere la grazia a un imputato coinvolto. Le indagini sul caso, scoppiato a seguito della comunicazione del Quirinale al ministero della Giustizia, sono ancora in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui contenuti trasmessi in televisione in relazione a questioni giudiziarie.

Continuano le indagini sul caso Minetti, scoppiato dopo la lettera del Quirinale al ministero della Giustizia per la grazia concessa lo scorso febbraio. Coinvolta, in primo luogo, la procura generale della Corte d’Appello di Milano, che ha espresso il parere favorevole per la clemenza di Nicole Minetti. Dalla magistratura è stata attivata anche la polizia internazionale - l’Interpol - per gli accertamenti in Uruguay. Tutto, per «andare fino in fondo». A dirlo è stato il sostituto procuratore generale di Milano, Gaetano Brusa, che da subito si è espresso sulla vicenda. Ora, il magistrato prossimo alla pensione spiega che è «doveroso controllare tutto».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caso Minetti, Rai: lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su Nordio Notizie correlate Caso Minetti, richiamo della Rai a Ranucci dopo le sue parole su Nordio a ‘Carta Bianca’La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Rai3. Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. Floridia (Vigilanza): "Richiamo politico, chiederò chiarimenti"La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'Ansa - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: Supposte falsità, acquisire informazioni. Ministero della Giustizia autorizza nuovi accertamenti; Minetti, lettera del Quirinale a Nordio. Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it Il caso-Minetti, la Rai richiama Ranucci per le sue dichiarazioni a Mediaset sul Guardasigilli NordioOspite di È sempre Cartabianca, il conduttore di Report ha diffuso una notizia, non verificata, del ministro ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani, il compagno dell’ex igienista dentale di Silvio Be ... rtl.it Caso Minetti, la Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci: "Se Nordio querela nessuna assistenza legale" - facebook.com facebook Caso Minetti, i controlli sull’adozione Polemiche in Uruguay: fu irregolare Le accuse della stampa locale La Procura: verifiche rapide anche sul suo stile di vita @liberobatt, @Corriere x.com