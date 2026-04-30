Letizia Porroni muore a 44 anni | una vita dedicata agli altri

A soli 44 anni, Letizia Porroni si è spenta dopo aver lottato contro una malattia. La sua scomparsa ha colpito la comunità di Montefiascone, dove era conosciuta come madre e figura di riferimento. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e conoscenti, che ricordano la sua dedizione e la presenza costante nella vita di chi le stava vicino.

Montefiascone piange la morte di Letizia Porroni, giovane mamma venuta a mancare dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Avrebbe compiuto 45 anni tra pochi mesi.Donna molto conosciuta, benvoluta e stimata, era apprezzata per il suo impegno nel sociale e per l'attenzione costante verso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Capitale dell’inclusione. Una vita dedicata agli altri. Karen premiata a ParigiCamaiore capitale dell’inclusione: la concittadina Karen Del Greco conquista nientemeno che l’argento a Parigi nel prestigioso “Women changing the... Leggi anche: L’addio a Mirella Torchio: "Sempre in prima linea. Una vita dedicata agli altri. Il suo esempio resterà" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Letizia Porroni muore a 44 anni: una vita dedicata agli altri; Giovane mamma muore dopo una lunga malattia, addio a Letizia Porroni; Letizia Porroni muore a 44 anni: Montefiascone saluta una donna che ha vissuto per gli altri. Giovane mamma muore dopo una lunga malattia, addio a Letizia Porroni Montefiascone in lutto https://www.tusciaweb.eu/2026/04/giovane-mamma-muore-lunga-malattia-addio-letizia-porroni/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook