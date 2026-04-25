Capitale dell’inclusione Una vita dedicata agli altri Karen premiata a Parigi

Una concittadina di Camaiore si è distinta a Parigi vincendo l’argento nel concorso internazionale “Women changing the world 2026”. Il premio, dedicato a donne che si sono impegnate nella vita e nell’assistenza alle persone con disabilità, ha ricevuto anche il plauso da parte di un rappresentante del ministero competente. La premiazione si è svolta nella capitale francese, riconoscendo il suo impegno nel campo dell’inclusione.

Camaiore capitale dell’inclusione: la concittadina Karen Del Greco conquista nientemeno che l’argento a Parigi nel prestigioso “Women changing the world 2026”, un premio internazionale per l’amore e la vita dedicata alla disabilita’ che riceve il plauso ministeriale. Non solo: in citta’ apre l’Elfo magico, pizzeria che promuove l’inclusione di ragazzi fragili in cucina, al forno e in sala. La fragilità, questa conosciuta: non vi e’ dubbio che la comunità di Camaiore includa sempre con gioia e vinca ogni giorno quel sottile e forte pregiudizio sulle diversità che diventano davvero ricchezza. Lo sa bene Karen, ideatrice del metodo ‘Diversamente Musical’ per insegnare questa forma di arte ai ragazzi, che per lei sono una risorsa e una famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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