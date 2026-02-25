L’addio a Mirella Torchio | Sempre in prima linea Una vita dedicata agli altri Il suo esempio resterà

Mirella Torchio ha lasciato questa vita a causa di una lunga malattia, dopo aver dedicato decenni alla difesa dei diritti dei lavoratori. La sua presenza come rappresentante sindacale nell’Andreani e il suo impegno nel movimento operaio hanno segnato profondamente la comunità di Vimodrone. La sua attività si è concentrata soprattutto nel sostenere le battaglie per migliori condizioni di lavoro e giuste retribuzioni. La città si prepara a renderle l’ultimo saluto in un momento di forte commozione.

Addio alla compagna Mirella. Vimodrone si inchina per l’ultimo saluto alla prima donna in un consiglio di fabbrica dell’Andreani, la ditta che costruiva imbarcazioni sulla Padana e che non c’è più, la sindacalista accanto a Enrico Berlinguer nel comitato centrale del Pci. Mirella Torchio se ne è andata a 92 anni e dietro di sé "lascia un grande vuoto – dice il sindaco Dario Veneroni -. È stata un esempio per tutti, sempre al servizio degli altri e dei diritti". Era minutina, ma con una volontà che "le faceva spostare le montagne con la forza del dialogo". Per lei un omaggio corale "profondo e sentito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

