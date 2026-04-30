L' eterna guerra dei partigiani rossi | insultato il figlio di Gorrieri

Un episodio recente ha portato alla luce le tensioni ancora presenti tra partigiani rossi e le loro famiglie. Un figlio di un ex partigiano è stato insultato, evidenziando come la divisione tra le parti non si sia mai completamente sanata. Sebbene la guerra si sia conclusa da molti decenni, alcuni episodi di conflitto verbale continuano a verificarsi, mantenendo vivo un passato che sembra non voler essere dimenticato.

La guerra è finita, la guerriglia no. Quella va avanti, anche se sono passati ottant'anni dalla fine del conflitto. "C'è qualcuno - spiega al Giornale Claudio Gorrieri (nella foto) - che non ha aggiornato le lancette della storia". Indossa ancora l'elmetto e si mobilita contro tutti i presunti nemici che mettono in discussione il suo scricchiolante pantheon, le sue certezze, perfino l'immaginario che alimentò il mito della superiorità comunista. Dunque, Gorrieri junior ha concesso nei giorni scorsi un'intervista al Giornale in cui per la prima volta ha raccontato le umiliazioni, le sofferenze e l'isolamento in cui per una lunga stagione il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'eterna guerra dei partigiani rossi: insultato il figlio di Gorrieri Notizie correlate Leggi anche: Vasco Rossi, 74 anni vissuti al massimo: compleanno da star per l’eterna leggenda del rock. “Vado a gonfie vele… evviva” 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”Home > Cronaca > 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”.