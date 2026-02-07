Vasco Rossi 74 anni vissuti al massimo | compleanno da star per l’eterna leggenda del rock Vado a gonfie vele… evviva

Oggi Vasco Rossi compie 74 anni e il suo compleanno diventa una festa per i fan. Il cantautore di Zocca si mostra ancora in gran forma, e sui social non mancano gli auguri e le testimonianze di affetto. Lui stesso scherza sulla sua età, dicendo di andare “a gonfie vele” e di vivere al massimo. La sua presenza nel mondo della musica rimane forte, e il pubblico aspetta con curiosità cosa riserverà il futuro di questa leggenda del rock italiano.

Bologna, 7 febbraio 2026 – I 74 anni di Vasco Rossi. Il cantautore di Zocca taglia oggi l'importante traguardo e, come sempre, sale l'attesa tra i fans. "Come festeggerà il Blasco?", si interrogano a decine di migliaia. Come lo scorso anno Vasco sorprende con un video sui social: lui in versione cartone animato che esce dal manifesto del suo tour 2026, accende una candelina come fosse una sigaretta, sale su una moto e parte: da sfondo palloncini e fuochi d'artificio. "Pronti Partenza Via!!! – il post che accompagna le immagini – Sono sulla Route 74 e . vado al massimo!.. vado a gonfie vele!!! Cosa vuoi che sia .

