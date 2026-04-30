Recentemente, si è assistito a un cambiamento di atteggiamento tra alcuni esponenti dell'estrema sinistra nei confronti delle forze di polizia. In particolare, sono state espresse parole di apprezzamento verso le forze dell'ordine, ma solo in relazione all'arresto di un ragazzo sospettato di aver sparato a due membri dell'Anpi il 25 aprile scorso. La posizione politica sembra cambiare a seconda delle circostanze e delle persone coinvolte.

Contrordine compagni, urge cambiare spartito: la polizia è diventata buona, ora che è stato fermato il ragazzo che lo scorso 25 aprile ha sparato ai due iscritti dell'Anpi. È successo tutto all'improvviso, un mercoledì mattina di aprile: cielo azzurro sopra la Capitale, parlamentari quasi pronti a fuggire nei territori per il ponte del 1 maggio. L'ideologo di questo cambio di rotta è Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che non ha perso un minuto per mostrare la nuova postura del fronte progressista: "Ringrazio la Polizia di Stato per la rapidità con cui ha individuato l'autore del gesto criminale che ha sparato contro due manifestanti che indossavano il fazzoletto dell'Anpi".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'estrema sinistra esalta la polizia. Purché non arresti i suoi compagni

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