Il 19 marzo, al Teatro Italia di Roma, si terrà una serata con diversi attori e artisti che sostengono il fronte del No al referendum. Tra i partecipanti ci saranno attori noti come Scamarcio e Servillo, che si presenteranno insieme ad altri colleghi in un evento dedicato a promuovere la loro posizione. La manifestazione si svolge tre giorni prima della consultazione referendaria.

Metti una sera a cena. Anzi, a teatro. Giovedì 19 marzo, tre giorni prima del voto referendario, al Teatro Italia di Roma, ci sarà la carrellata di attori ed artisti che sfileranno per il No. Recitando a soggetto la sequela di difese della democrazia da una tirannia immaginaria e “fascista”. E del resto chi meglio di grandi attori può recitare? Anche se non è che tutta la compagnia in scena sia stata formata da Lee Strasberg. Da Toni Servillo a Gassman, l’elenco della recita. Chi ci sarà giovedì sera? Alcuni grandissimi attori, come Toni Servillo. E poi Alessandro Gassman, Moni Ovadia, Riccardo Scamarcio e tutta la marea di interpolazione artistica che puntualmente lancia appelli meritori sulla pace nel mondo e contro la guerra ma non perde l’occasione di sfruttare l’onda antitetica quando al governo c’è il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scamarcio, Servillo e i compagni del “No”: la sinistra si aggrappa ai suoi “artisti” buoni per tutte le votazioni…

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