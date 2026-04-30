L'esperto Arduino | La Cina non combatterà in Ucraina e Iran venti di guerra con il Giappone

Durante l'ultima puntata di Scanner Live, l’esperto di Cina e sicurezza Alessandro Arduino ha commentato la posizione di Pechino riguardo ai conflitti attuali. In particolare, ha affermato che la Cina non intende intervenire in Ucraina e Iran. Ha anche parlato dei possibili rischi di un'escalation militare con il Giappone, senza fornire dettagli sulle azioni concrete o sulle motivazioni ufficiali delle scelte di Pechino.

Nell'ultima puntata di Scanner Live, l'esperto di Cina e sicurezza Alessandro Arduino ha parlato della linea di Pechino sui grandi conflitti in corso. La linea cinese di non interferenza regge, anche perché al governo interessa di più raccogliere i dati dei conflitti per allenare la sua IA militare. Con il Giappone, però, stanno montando le tensioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In che modo la guerra in Iran isola l’Ucraina, il generale: “Kiev riceverà molte meno armi dagli USA”Il generale Battisti: "Washington sta indirizzando buona parte delle proprie risorse militari verso il Medio Oriente. “L’Iran combatte per sopravvivere, potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale”: l’analisi dell’espertoEmmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran...