In che modo la guerra in Iran isola l'Ucraina il generale | Kiev riceverà molte meno armi dagli USA

Un generale ha spiegato che la guerra in Iran sta riducendo le forniture di armi all’Ucraina, poiché Washington sta spostando molte risorse militari verso il Medio Oriente. Secondo quanto riferito, Kiev riceverà quindi meno supporto armato dagli Stati Uniti a causa di questa riallocazione. Il generale Battisti ha confermato che gli sforzi militari americani sono concentrati su quella regione.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in direttaGli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti.

Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio”Nel suo messaggio di Natale, Zelensky ha parlato di un "sogno condiviso", la morte di Vladimir Putin, senza mai nominarlo.

La guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incertoIl rischio più concreto ora è il caos. Non è esclusa la dittatura religiosa con un leader magari a parole ostile ma dialogante nella sostanza o ancora la sostituzione gli ayatollah con i militari dell ... vanityfair.it

E ora che succede in Iran?Chi prenderà il potere e come dovrebbe funzionare la successione alla Guida Suprema Ali Khamenei, tra enormi incertezze ... ilpost.it

La guerra in Iran fa salire i prezzi dell’energia. Per le bollette del gas l’Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio, ha detto oggi il ministro delle Imprese Urso Su quelle dell’elettricità, invece, arriveranno dei rincari: https://fanp - facebook.com facebook

#Iran – Il regime iraniano ha espresso apprezzamento per la posizione della Spagna rispetto agli attacchi condotti da USA e Israele x.com